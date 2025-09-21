Uutta 100 000 dollarin lisämaksua koskevan määräyksen muotoilut ovat aiheuttaneet merkittävää hämmennystä.

Yhdysvaltalaisten teknologiajättien suosimaan työviisumiin määrätty merkittävä hinnankorotus on kertaluonteinen ja koskee vain uusia hakemuksia.

Teknologiateollisuutta järkyttäneen korotuksen ehtoja tarkensi Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt, joka kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.

– Tämä ei ole vuosittainen maksu. Tämä on kertaluonteinen maksu, Leavitt sanoi.

Tiedottaja tarkensi erikseen, että Yhdysvaltain ulkopuolella olevilta viisuminhaltijoilta ei veloiteta 100 000:ta dollaria, kun he palaavat maahan.

– Tämä koskee vain uusia viisumeita, ei viisumien uusimisia, eikä nykyisiä viisuminhaltijoita, hän lisäsi.

– H-1B-viisuminhaltijat voivat poistua maasta ja palata takaisin samassa määrin kuin normaalisti.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti määräyksen H-1B-viisumin satakertaisesta hinnankorotuksesta perjantaina paikallista aikaa.

Uutistoimisto AFP kertoi aiemmin, että viisumin kustannukset ovat muutoksen edellä olleet alle tuhannen dollarin luokkaa.

Yritykset ja viisuminhaltijat huolestuivat

Leavitt selvensi hinnankorotuksen ehtoja sen jälkeen, kun asiaa koskevan määräyksen muotoilut olivat herättäneet hämmennystä sekä huolta nykyisissä viisuminhaltijoissa.

Määräyksessä sanotaan muun muassa, että rajoitukset maahantuloon koskevat ulkomaalaisia, jotka saapuvat tai yrittävät saapua Yhdysvaltoihin määräyksen voimaantulon jälkeen.

Business Insider -lehden mukaan monet yhtiöt olivatkin ehtineet jo perjantaina pyytää ulkomailla olevia työntekijöitään palaamaan Yhdysvaltoihin seuraavan vuorokauden sisällä ja Yhdysvalloissa olevia taas pysymään maassa.

AFP:n mukaan yhdysvaltalaispankki JPMorgan vahvisti, että sen alaisuudessa työskenteleville H-1B-viisuminhaltijoille oli lähetetty muistio, jossa heitä kehotettiin pysymään Yhdysvalloissa ja välttämään kansainvälisiä matkoja, kunnes lisäohjeita annetaan.

Määräyksen ehtojen hahmottamista ei ollut auttanut sekään, että kauppaministeri Howard Lutnick oli perjantaina toistuvasti sanonut, että maksua perittäisiin vuosittain.

Lutnick sanoi toimittajille muun muassa, että yritysten on päätettävä ovatko yksittäiset työntekijät tarpeeksi arvokkaita, että heistä kannattaa maksaa 100 000 dollaria vuodessa liittovaltiolle.

– Vai pitäisikö heidän lähteä kotiin ja yrityksen palkata amerikkalainen, hän jatkoi.

Hallinto: Viisumiohjelmaa hyväksikäytetään

Määräyksen mukaan viisumiohjelmaa on tarkoituksella käytetty hyväksi korvaamaan yhdysvaltalaisia työntekijöitä "matalapalkkaisemmalla ja vähemmän ammattitaitoisella työvoimalla".

Yritykset voivat hyödyntää H-1B-viisumeita tuodakseen maahan väliaikaisesti ulkomaisia työntekijöitä, joilla on erikoisosaamista, kuten tiedemiehiä, insinöörejä ja tietokoneohjelmoijia. AFP:n mukaan viisumi myönnetään aluksi kolmeksi vuodeksi, mutta sitä voidaan pidentää yhteensä kuuteen vuoteen.

Tutkimuslaitos Pew Research Centerin mukaan vuonna 2024 hyväksyttiin yhteensä noin 400 000 H-1B-viisumihakemusta. Näistä noin 260 000 hakemuksessa oli kyse viisumin uusimisesta, kun taas noin 140 000 oli uusia H-1B-viisumeita.

Viisumeja haetaan arvontajärjestelmän kautta. Leavittin mukaan hinnankorotus tulee voimaan seuraavan arvontakierroksen kohdalla.

H-1B-viisumeita käytetään laajalti teknologiateollisuudessa. Lähes kolme neljäsosaa viisumeista menee intialaisille työntekijöille.

Intian ulkoministeriö on sanonut arvioivansa ilmoitettuja viisumimuutoksia. Ministeriön mukaan ammattitaitoisen osaamisen liikkuvuus on edistänyt innovaatiota ja luonut vaurautta molemmissa maissa.

Ulkoministeriön mukaan hinnankorotuksella voi olla humanitaarisia seurauksia, joihin ministeriö toivoo Yhdysvaltain viranomaisten puuttuvan.

Teknologiajätit voivat kiivastua Trumpille

Hinnankorotus voi luoda kitkaa Trumpin ja Piilaakson teknologiajättien välille. Monet yhdysvaltalaiset teknologiayhtiöt tai niiden johtajat ovat pyrkineet lähentymään Trumpin kanssa tämän toisella presidenttikaudella.

Trump on toteuttanut toisella kaudellaan laajaa maahanmuuttovastaista kampanjaa, mutta hän ei ollut tätä ennen kajonnut H-1B-viisumeihin.

Muun muassa Trumpin entinen liittolainen, sähköautovalmistaja Teslan toimitusjohtaja Elon Musk oli aiemmin varoittanut, ettei Trumpin tulisi puuttua H-1B-viisumeihin. Muskin mukaan Yhdysvalloissa ei ole tarpeeksi kotimaista ammattitaitoa tärkeiden teknologiapestien täyttämiseen.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Trumpin tuoretta viisumipäätöstä voidaan lähteä haastamaan oikeusteitse.

Trump esitteli perjantaina myös miljoonan dollarin hintaista kultakortti-oleskelulupaohjelmaansa. Hän oli puhunut kyseisestä ohjelmasta jo kuukausia aiemmin.

– Tärkeintä on, että meille tulee upeita ihmisiä, ja he maksavat, Trump sanoi toimittajille Valkoisessa talossa.