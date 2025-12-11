Uudessa, myös suomalaisia koskevassa ehdotuksessa, hakijan tulisi luovuttaa muun muassa puhelinnumeronsa viimeisen viiden vuoden ajalta ja sähköpostiosoitteensa viimeisen 10 vuoden ajalta.
Turistit, jotka matkustavat Yhdysvaltoihin, saattavat joutua pian avaamaan maan viranomaisille sosiaalisen mediansa viimeisen viiden vuoden ajalta.
Asia selviää Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnon tekemästä tuoreesta esityksestä.
Asiasta uutisoivat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja New York Times (NYT).
"Haluamme turvaa"
Medioiden mukaan muutos koskisi niitä turisteja, jotka tulevat viisumivapausohjelman piiriin kuuluvista maista.
Näistä maista saapuvat saavat oleskella Yhdysvalloissa 90 päivää ilman viisumia.
Edellytyksenä on, että he ovat täyttäneet sähköisen matkustusluvan lomakkeen, eli Esta-hakemuksen ja lupa on hyväksytty.