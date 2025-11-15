Presidentti otti julkisesti yhteen näkyvän republikaanitukijansa kanssa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump perui perjantaina tukensa republikaaniedustaja Marjorie Taylor Greenelle vedoten tämän viimeaikaiseen kritiikkiin hänen agendaansa kohtaan. Kyseessä on merkittävä särö Trumpin ja yhden hänen näkyvimmistä liittolaisistaan kongressissa välillä.
– Perun tukeni ja suositukseni kongressiedustaja Marjorie Taylor Greenelle Georgian osavaltiosta, Trump kirjoitti Truth Socialissa myöhään perjantaina.
Greene, joka on pitkään ollut Trumpin kiivas puolustaja, on viime viikkoina ottanut kantaa, joka on ristiriidassa Valkoisen talon ja joidenkin muiden republikaanien linjan kanssa.
Viimeinen pisara lienee ollut Greenen sinnikäs pyrkimys saada seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin liittyvät asiakirjat julki.
Marjorie Taylor Greene on ollut Trumpin näkyvä tukija – tähän asti.AOP
Trump kirjoitti julkaisussaan, että hänen mielestään Greene vain "valittaa, valittaa, valittaa." Trumpin mukaan kaksikon välinen kiista alkoi sen jälkeen, kun hän näytti Greenelle kyselyn, jonka mukaan tällä olisi vain vähän mahdollisuuksia voittaa senaatin tai kuvernöörin vaalit ilman hänen tukeaan – tukea, jota hän ei aikonut antaa.
Presidentti lisäsi, että Greenen vaalipiirin konservatiiviset äänestäjät saattaisivat harkita haastajaa esivaaleissa ja että hän tukisi sopivaa ehdokasta Greeneä vastaan ensi vuoden välivaaleissa.
Greene, joka on yleensä välttänyt suoraa kritiikkiä Trumpia kohtaan, vastasi X:ssä, että Trump "hyökkäsi minua vastaan ja valehteli minusta".
Hän vihjasi Trumpin reagoineen hänen pyrkimyksiinsä saada hallinto julkaisemaan asiakirjat, jotka liittyvät edesmenneeseen Epsteiniin, tuomittuun seksirikolliseen. Trump on kutsunut Epstein-kohua demokraattien ajamaksi huijaukseksi.
Greene syytti Trumpia republikaanien pelottelusta ennen ensi viikon äänestystä Epstein-asiakirjojen julkistamisesta.
–On todella hämmästyttävää, kuinka kovasti hän taistelee estääkseen Epstein-asiakirjojen julkistamisen, että hän menee näin pitkälle, Greene kirjoitti Trumpista.
Greene oli yksi neljästä republikaaniedustajasta, jotka liittyivät keskiviikkona demokraatteihin allekirjoittaessaan vetoomuksen, jolla pyritään pakottamaan äänestys oikeusministeriön Epstein-asiakirjojen julkistamisesta.
Trump kävi eilen itse hyökkäykseen Epstein-dokumentteihin liittyen vaatien tutkintaa demokraattivaikuttajien yhteyksistä häneen.
Viime viikkoina Greene on myös kutsunut Trumpin tullipolitiikan käyttöönottoa "töyssyiseksi" ja arvostellut hänen ulkopoliittista painotustaan, sanoen haluavansa Trumpin keskittyvän kotimaan asioihin. Greene on lisäksi ollut eri mieltä Trumpin väitteestä, että inflaatio on hallinnassa, ja todennut republikaanien tarvitsevan suunnitelman terveydenhuoltokustannusten hillitsemiseksi.
Aiemmin tänä vuonna hänestä tuli ensimmäinen republikaaniedustaja, joka nimesi Gazan humanitaarisen kriisin kansanmurhaksi.
Greene on torjunut spekulaatiot, joiden mukaan hän valmistautuisi vuoden 2028 presidentinvaaleihin, ja sanoo keskittyvänsä omaan vaalipiiriinsä Georgian luoteisosassa.