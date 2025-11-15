Marjorie Taylor Greene on ollut Trumpin näkyvä tukija – tähän asti. AOP

Trump kirjoitti julkaisussaan, että hänen mielestään Greene vain "valittaa, valittaa, valittaa." Trumpin mukaan kaksikon välinen kiista alkoi sen jälkeen, kun hän näytti Greenelle kyselyn, jonka mukaan tällä olisi vain vähän mahdollisuuksia voittaa senaatin tai kuvernöörin vaalit ilman hänen tukeaan – tukea, jota hän ei aikonut antaa.