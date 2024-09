Trump palasi uhmakkaana julkisuuteen – salamurhayritys lisäsi tukea kannattajakunnassa

Varapresidentti Harris kertoi tiistaisesta puhelusta mustien toimittajien liiton (NABJ) haastattelussa. Harris kertoi varmistaneensa, että entinen presidentti Trump on kunnossa. Hän kertoi myös toistaneensa puhelun aikana aiemmin jo julkisuudessa kertomansa näkemyksen, ettei poliittiselle väkivallalle ole sijaa Yhdysvalloissa.

Salamurhayritys lisäsi tukea kannattajakunnassa

Agentit vastasivat tilanteeseen, ja salaisen palvelun agentin on kerrottu laukaisseen aseensa. Epäilty pakeni paikalta, mutta viranomaiset ottivat hänet kiinni noin 45 minuuttia myöhemmin silminnäkijähavaintojen avulla.

– Uskon, että he haluavat tappaa Trumpin, jotta Trump ei voi yrittää päästä toiselle kaudelle, sanoi autoteollisuudesta eläköitynyt 71-vuotias Donald Owen .

Owen sanoi myös, että yrittäisi hypätä tulilinjalle pelastaakseen Trumpin hengen, jos tätä ammuttaisiin. Owenin mukaan Trumpin henki on hänen omaansa tärkeämpi.

Kampanjapolulla kylmää

Vaikka puhelinkeskustelut ovat olleet lämpimiä, on tunnelma ollut hyistä kampanjapolulla, kun Harris ja Trump ovat syyttäneet toisiaan jakautuneisuuden ja väkivallan lietsomisesta.

Springfield on saanut Ohion kuvernöörin mukaan ainakin kolmisenkymmentä pommiuhkausta sen jälkeen, kun Trump ja hänen varapresidenttiehdokkaansa J.D. Vance voimistivat tahoillaan edellä mainittua vahingollista salaliittoteoriaa. Ainakin kaksi koulua on jouduttu sulkemaan Springfieldissä ja kaupungin pormestari on niin ikään kertonut saaneensa tappouhkauksia.