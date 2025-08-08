NYT: Trump ohjaa armeijan ulkomaalaisten huumekartellien perään – "Aggressiivisin askel"

Yhdysvaltain puolustusministeriö ei kommentoi ohjetta The New York Timesille.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sallii maan armeijan kohdistavan toimia ulkomaalaisiin huumekartelleihin, uutisoi The New York Times.
Lehden mukaan Trump on salaisesti allekirjoittanut maan puolustusministeriö Pentagonille ohjeen, jossa sallitaan sotilasvoiman käyttö tiettyjä latinalaisamerikkalaisia huumekartelleja vastaan.
Ohje koskee kartelleja, jotka Trumpin hallinto on luokitellut terroristijärjestöiksi. Näitä ovat erityisesti venezuelalaiset ja meksikolaiset kartellit.
The New York Times kuvailee päätöksen olevan Trumpin hallinnon aggressiivisin askel kampanjassa kartelleja vastaan.
Yhdysvaltain puolustusministeriö kieltäytyi kommentoimasta asiaa lehdelle.