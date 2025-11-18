Venezuelan ja Yhdysvaltojen välit ovat tulehdustilassa.
Venezuelan presidentti Nicolas Maduro vaatii, että mahdolliset keskustelut Yhdysvaltojen ja Venezuelan välillä käydään kasvotusten.
– Jos joku haluaa keskustella Venezuelan kanssa, keskustelut käydään kasvotusten, Maduro sanoi viikoittaisessa televisio-ohjelmassaan maanantaina.
Maduro kommentoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vain muutamaa tuntia aiemmin esittämiä kommentteja, joiden mukaan presidentit keskustelisivat jonkin ajan kuluttua.
Trump sanoi lisäksi, ettei hän ole sulkenut pois maajoukkojen käyttämistä mahdollisissa iskuissa Venezuelaan.
– En ole sulkenut mitään (vaihtoehtoa) pois. Meidän on vain hoidettava Venezuela, Trump sanoi lehdistötilaisuudessa.
Yhdysvallat on tehnyt Karibialla iskuja veneisiin, joita väitetään käytetyn huumeiden salakuljettamiseen.
Trump on sanonut aikovansa laajentaa iskuja maalle, ja spekulaatiot iskuista Venezuelaan ovat yltyneet.
Venezuelan rannikolla sijaitsevan Trinidad ja Tobagon ja Yhdysvaltojen yhteinen, noin viikon kestävä sotaharjoitus alkoi viikonloppuna.