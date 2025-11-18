Juuri nyt Avaa

Venezuelan rannikolla sijaitsevan Trinidad ja Tobagon ja Yhdysvaltojen yhteinen, noin viikon kestävä sotaharjoitus alkoi viikonloppuna.

Trump on sanonut aikovansa laajentaa iskuja maalle, ja spekulaatiot iskuista Venezuelaan ovat yltyneet.

Trump sanoi lisäksi, ettei hän ole sulkenut pois maajoukkojen käyttämistä mahdollisissa iskuissa Venezuelaan.

– Jos joku haluaa keskustella Venezuelan kanssa, keskustelut käydään kasvotusten, Maduro sanoi viikoittaisessa televisio-ohjelmassaan maanantaina.

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro vaatii, että mahdolliset keskustelut Yhdysvaltojen ja Venezuelan välillä käydään kasvotusten.

Venezuelan ja Yhdysvaltojen välit ovat tulehdustilassa.

Venezuelan presidentti vaatii Trumpilta, että keskustelut maiden kanssa käydään kasvotusten.

Venezuelan presidentti vaatii Trumpilta, että keskustelut maiden kanssa käydään kasvotusten. LK, AOP; Kuvankäsittely: MTV

Trinidad ja Tobagon pääministeri Kamla Persad-Bissessar kertoi AFP:lle maanantaina, että maa ei hyväksy alueensa käyttämistä hyökkäykseen Venezuelaan. Pääministeri sanoi myös, ettei Yhdysvallat ole koskaan tätä pyytänytkään.