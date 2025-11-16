Yhdysvaltojen ja Venezuelan joukot ovat "valmiina sotaan", New York Times kirjoittaa.

Yhdysvallat kokoaa "uskomattomia määriä" tulivoimaa Karibianmerelle, kun presidentti Donald Trump pelaa geopoliittista uhkapeliä Venezuelan presidentin Nicolás Maduron kanssa.

Näin muotoilee yhdysvaltalaismedia Axios, jonka mukaan Kariabialla seilaa nyt muun muassa maailman suurimman lentotukialuksen USS Gerald R. Fordin johtama laivastoryhmä, minkä lisäksi B-52- ja B1-pommikoneet ovat lentäneet lähellä Venezuelan ilmatilaa.

Torstaina Yhdysvaltojen puolustusministeri Pete Hegseth ilmoitti asevoimien toteuttavan operaation "Etelän keihään", joka on kohdistettu "narkoterroristeja" vastaan ja suojelee "kotimaatamme tappavilta huumeilta".

Yhdysvallat oli lokakuun loppuun mennessä keskittänyt alueelle 15 000 sotilasta.

Yhdysvallat on tehnyt syksyn aikana useita iskuja väitetysti huumausaineita salakuljettaneisiin veneisiin. Iskuissa on kuollut ainakin 80 ihmistä, Axios kertoo.

Nämä siirrot kertovat Yhdysvaltojen politiikan laajamittaisesta muutoksesta Venezuelaa kohtaan, summaavat kansainvälisen politiikan asiantuntijat, professori ja apulaisprofessori .