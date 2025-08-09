Zelenskyi uskoo Trumpin kykyyn lopettaa sota Ukrainassa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kommentoi Englannissa lauantaina pidettyä Ukraina-kokousta viestipalvelu X:ssä.

Volodymyr Zelenskyi kertoo viestipalvelu X:ssä saaneensa raportin Iso-Britannian tiimiltä Kentissä lauantaina pidetystä turvallisuusneuvonantajien Ukraina-kokouksesta.

Zelenskyi kertoo Ukraina-kokouksen keskustelujen olleen rakentavia.

– Kaikki viestimme välitettiin. Argumennttejamme kuunnellaan. Riskit otetaan huomiooon. Ukrainan rauhan tie on määriteltävä yhdessä, ja vain yhdessä, Ukrainan kanssa, Zelenskyi kirjoittaa julkaisussaan.

Zelenskyin mukaan kaikki Kentin Ukraina-kokouksessa paikalla olleet jakoivat saman ymmärryksen tulitauon ja tappamisen lopettamisen tarpeesta.

– Tarvitsemme todellisen, kestävän rauhan, emme vain taukoa tappamisesta. Emme tarvitse tulitaukoa joskus tulevaisuudessa, kuukausien päästä vaan nyt, Zelenskyi kirjoittaa Trumpin sanoneen hänelle aiemmin.

– Ja tuen sitä täysin, Zelenskyi jatkaa.

Trumpin vaikutusvaltaan luotetaan

Zelenskyi kirjoittaa, ettei ole vielä kuullut kenenkään Ukrainan kumppaneista ilmaisevan epäilyksiään Amerikan kyvystä varmistaa sodan loppu.

– Yhdysvaltain presidentillä on vaikutusvaltaa ja päättäväisyyttä. Ukraina on tukenut kaikkia presidentti Trumpin ehdotuksia.

Zelenskyi kertookin yhteydenpidon amerikkalaisten osapuolten kanssa olevan käynnissä lähes kellon ympäri.

– Eri tasoilla. Emme julkista kaikkea. Kaikki näkevät selvästi Putinin taktiikat. Hän pelkää pakotteita ja tekee kaikkensa niiden välttämiseksi, hän kirjoittaa.

