Stubbin mukana matkustaa laaja joukko eri yritysten edustajia, mukana myös Patria.
Suomen presidentti Alexander Stubb aloittaa tänään vierailunsa Arabiemiraateissa. Stubb vierailee tänään Dubaissa ja Abu Dhabissa.
Kaksipäiväisen vierailunsa aikana Stubb tapaa muun muassa Arabiemiraattien presidentin, sheikki Mohamed bin Zayed al-Nahyanin Abu Dhabissa.
Stubbin matkan keskusteluissa on tarkoitus olla esillä muun muassa maiden kahdenväliset suhteet, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä Lähi-idän ja Afrikan alueelliset turvallisuuskysymykset.
Yritysdelegaatiossa mukana Patria
Vierailunsa aikana Stubb osallistuu muun muassa Dubain ilmailu- ja teknologia-alan messuille ja tapaa elinkeinoelämän edustajia.
Stubbin mukana Arabiemiraatteihin matkustaa elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) sekä yritysdelegaatio.
Useista eri yrityksistä koostuvassa delegaatiossa mukana ovat muun muassa sotakalustoa valmistava Patria, teknologiayritys Nokia ja esimerkiksi hissejä valmistava Kone.
Vierailu juhlistaa Suomen ja Arabiemiraattien 50-vuotisia diplomaattisia suhteita. Entinen presidentti Sauli Niinistö vieraili työasioissa Arabiemiraateissa kymmenen vuotta sitten.