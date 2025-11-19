Kaasuputken räjähdys tallentui videolle.
Maanalaisen kaasuputken räjähdys aiheutti valtavan tulipatsaan Venäjän Omskin alueella tiistaina, kertoo uutistoimisto Reuters.
Alueen kuvernööri Vitaly Khotsenkon mukaan kyseessä oli onnettomuus.
Turvallisuuspalvelu FSB kertoo onnettomuuden tapahtuneen korjaustöiden aikana. Onnettomuuden aiheuttajaksi arvellaan kaasuvuotoa.
Räjähdyksessä ei FSB:n mukaan tullut henkilövahinkoja.
Onnettomuudet yleisiä
Omsk sijaitsee teläisessä Siperiassa yli 2 000 kilometriä Moskovasta itään.
Khotsenkon mukaan useat voimalat irrotettiin kaasuverkosta onnettomuuden jälkeen, kertoo Moscow Times.
Lehti muistuttaa, etteivät kaasuputkionnettomuudet ole tavattomia Venäjällä, jossa energiainfrastruktuuri on vanhaa.
Räjähdyksen näet artikkelin videolta.