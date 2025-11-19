Juuri nyt Avaa

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan kehottaa Venäjää ja Ukrainaa palaamaan neuvottelupöytään.

Aiemmin yhdysvaltalainen uutissivusto Axios uutisoi Yhdysvaltojen työstäneen salassa Venäjän kanssa uutta suunnitelmaa Ukrainan sodan lopettamiseksi.

Ukrainan lippu liehuu itsenäisyysmonumentin vieressä Itsenäisyyden aukiolla Kiovan keskustassa. AOP

Erdogan kommentoi asiaa yhteisessä tiedotustilaisuudessaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa presidenttien tapaamisen jälkeen. Erdoganin mukaan tapaamisessa Zelenskyin kanssa korostui tarve jatkaa Istanbulissa käytyjä neuvotteluja.