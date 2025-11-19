Yhdysvaltain Ukrainaa koskevassa rauhansuunnitelmassa kaavaillaan, että Ukrainan tulisi luovuttaa alueitaan, kertoo uutistoimisto Reuters.
Kaksi asiaan perehtynyttä ihmistä kertoi asiasta Reutersille.
Alueluovutusten lisäksi suunnitelmassa kaavaillaan, että Ukrainan tulisi pienentää asevoimiensa kokoa, Reuters kertoo.
Aiemmin yhdysvaltalainen uutissivusto Axios uutisoi Yhdysvaltojen työstäneen salassa Venäjän kanssa uutta suunnitelmaa Ukrainan sodan lopettamiseksi.
Lue myös: Lähde: Ukrainalla ei roolia USA:n ja Venäjän salaisessa rauhansuunnitelmassa
Median tietojen mukaan kyseessä olisi 28-kohtainen suunnitelma, joka on saanut innoituksensa presidentti Donald Trumpin Gaza-rauhansuunnitelmasta.
Lue myös: Axios: USA ja Venäjä tekevät salassa rauhansuunnitelmaa Ukrainaan – tämä siitä tiedetään
Erdogan kehottaa Ukrainaa ja Venäjää palaamaan neuvottelupöytään
Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan kehottaa Venäjää ja Ukrainaa palaamaan neuvottelupöytään.