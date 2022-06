Tre Kronorin historialliseen pettymysputkeen ajanut valmentaja on ehdolla NHL-huippupestiin

Kanadalainen kiekkotoimittaja Elliotte Friedman kertoi podcast-haastattelun yhteydessä, että Garpenlöv on ehdolla NHL-joukkue San Jose Sharksin uudeksi General Manageriksi.

– Minulle on kerrottu, että paikkaa havittelee eurooppalainen hakija, joka on pelannut omalla urallaan Sharksissa. Tämä henkilö on Johan Garpenlöv, Friedmanin kerrotaan sanoneen Aftonbladetin mukaan.