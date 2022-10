Suomi-kiekon menestysluotsi prässissä – "katastrofitulos" käynnisti Ruotsissa jo puheet potkuista

– Tämä on katastrofitulos. Tämän syvemmälle ei voi enää painua.

Leijonien penkin takana olympia- ja MM-kultaa juhlineen sekä Kärpät Suomen mestariksi luotsanneen Mannerin toinen kausi gävleläisseuran vastuuvalmentajana on alkanut onnettomasti.

Brynäsillä on kuudesta ottelusta kasassa vain viisi pistettä ja maaliero on heikko 15-26. Joukkue on päästänyt eniten maaleja SHL:ssä.