Jättimoka: Ruotsin NHL-pistetykki unohtui olympialistalta – Tre Kronor valittaa hädissään

Ensimmäistä NHL-kauttaan pelaava Raymond, 19, on takonut taalaliigassa heti huippujälkeä. Detroit Red Wingsin hyökkääjällä on ruotsalaisista NHL-pelaajista tällä sesongilla tilillään toiseksi kovimmat tehopisteet, 22 otteluun 9+12=21. Edellä maanmiehistä on vain Calgary Flamesin Elias Lindholm, jolla on 21 ottelusta 23 (9+14) pistettä.