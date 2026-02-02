Porin Ässät ja Helsingin IFK tiedottavat pelaajavaihdosta. Sean Josling siirtyy Ässiin ja Lassi Vanhatalo vaihtaa HIFK:hon.

26-vuotias Josling on pelannut tällä kaudella HIFK:ssa 26 ottelua ja tehnyt tehot 6+5=11. Kanadalaishyökkääjä saapui HIFK:hon viime marraskuussa. Päävalmentaja Olli Jokinen kiittää Joslingia hänen asenteestaan.

– Hän teki kaiken mitä pyydettiin ja antoi kaikkensa myös kehittyäkseen pelaajana, Jokinen kertoo tiedotteessa.

Ässien urheilujohtaja Jarno Kultanen kehuu Joslingin kamppailupelaamista.

– Eniten kuitenkin odotan hänen tuovan meille lisää hyökkäysvoimaa ja varsinkin ylivoimalle laukaisu-uhkaa, Kultanen kertoo.

"Lassin koko ja pelaaminen pistivät silmään"

Lassi Vanhatalo vaihtaa Ässät HIFK:hon.Photomotion / All Over Press

Lassi Vanhatalo, 28, on puolestaan pelannut tällä kaudella Ässissä 36 ottelua tehoin 4+6=10. Nyt hän solmi HIFK:n kanssa kevääseen 2028 saakka ulottuvan sopimuksen.

HIFK-luotsi Jokinen kertoo seuranneensa hyökkääjän otteita jo vuosia.

– Lassin koko ja pelaaminen pistivät silmään jo viisi vuotta sitten.

– Lassi on erinomainen alivoimapelaaja, suoraviivainen maalille menijä ja hänellä on hyvät kädet isoksi mieheksi, Jokinen summaa.

Vanhatalo saapuu Helsinkiin vielä maanantain aikana. HIFK:n kausi jatkuu Jukurit-vierasottelulla tiistaina.

Ässät pelaa seuraavaksi keskiviikkona Kouvolassa KooKoota vastaan.

