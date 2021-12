Toyotan pääjohtaja hämmästyi nähdessään videon Jari-Matti Latvalasta – tallipäällikkö paljastaa tekonsa taustat

Toyoda suitsutti Latvalaa Toyotan tiedotteessa sen jälkeen, kun talli oli varmistanut MM-rallikauden päätösosakilpailussa triplamestaruuden. Toyoda kiitteli Latvalaa siitä, että tämä on onnistunut luomaan talliin kuljettajalähtöisen ja perhemäisen ilmapiirin.

Latvala kertoo MTV Urheilulle, että tapa on peruja hänen kuljettajauraltaan.

– Minulla on sellainen tyyli, että käyn henkilökohtaisesti kaikki ihmiset läpi; en välttämättä ihan joka aamu, mutta ainakin pari kertaa ralliviikon aikana. Se riippuu vähän tilanteesta. Periaate on, että jokainen pitää huomioida, jokainen ihminen ja jokaisen ihmisen panos on tärkeä. Siihen olen halunnut satsata.