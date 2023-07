Jari-Matti Latvala vastaa kovaan kritiikkiin MM-rallin ajamisesta – "Silloin tällaisia asioita voi kokeilla"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Tarvitaanko tämän pomon työpanosta lainkaan, jos tällainen puuhailu on ihan ok? Karvonen muun muassa latasi.

Hyvä MM-tilanne ennakkovaateena

Kun kautta on jäljellä vielä kuusi osakilpailua, Toyotan Kalle Rovanperä johtaa kuljettajien MM-sarjaa 41 pisteen turvin ennen Toyota-tallikaveriaan Elfyn Evansia . Vain osan sesongista ajava Toyotan Sébastien Ogier on 42 pinnan päässä Rovanperästä, samoin M-Sport Fordin täyden kauden mies Ott Tänak .

"Ei riskiä tai ongelmaa"

– Itse pääjohtaja on valtavan kova motorsporttimies henkeen ja vereen. Pitää muistaa, että kun hän on innokas tulemaan tallipäällikön tehtäviin, se on iso osoitus siitä, että hän on mukana lajissa ja arvostaa sitä.