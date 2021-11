Jari-Matti Latvala oppi tallipäällikkönä kipeän asian omasta itsestään: "On vähän surullista sanoa tämä"

– Seurasin kujlettajiamme, sitä, mitä he tekevät ja mihin osa-alueisiin he keskittyvät. On vähän surullista sanoa tämä, mutta nyt ymmärrän, kun katson näitä kuljettajia, miksi en itse voittanut koskaan maailmanmestaruutta, Latvala sanoi Dirtfish -sivuston mukaan.

– Tämä on hyvää oppia, mutta samaan aikaan se on vähän surullista.

– Kova keskittymiskyky ja kaiken ulkopuolisen sulkeminen pois mielestä. Sebiä ei oikeastaan ulkoiset asiat paljon häiritse. Siihenhän se kaikki perustuu, että säilyy kokonaisuus kunnossa. Työskentely hänen kanssaan on ammattimaista ja selkeälinjaista. Kun sillä mallilla mennään, niin tahtoo tulla myös tuloksia. Seb on hirveän mukava kaveri, mutta kisassa hyvin erilainen, kun keskittyminen on päällä. Hän on siviilissä paljon vapautuneempi.