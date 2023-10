Jari-Matti Latvalan tulevaisuudesta merkittävä tieto

– Me olemme sopineet, että menemme vuosi kerrallaan. Toyota sitä on ehdottanut. Olen töissä oman yritykseni kautta. Koska olen yrittäjä, niin puhutaan, että olen Toyotalle bisneskumppani. Se on heidän käytäntönsä, jota he tykkäävät tehdä, Latvala totesi.