Näkökulma: Ah, ironiaa – "luusereiden sääntö" voi vihdoin tehdä Sébastien Ogierista voittajan

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Meksikon MM-ralli 16.-19.3. To: Testi-ek klo 18.00 alkaen Pe: EK:t 1-7 klo 4.00 alkaen La: EK:t 8-16 klo 00.15 alkaen Su: EK:t 17-23 klo 00.05 alkaen

– FIA haluaa tehdä rallista show’ta käyttämällä tätä sääntöä, mutta minun mielestäni se on luusereiden sääntö. Jotkut ovat tyytyväisiä voittaessaan näin, mutta minä en ole yksi heistä. En pidä tästä säännöstä. Se on typerä.

Vuonna 2021 voittamansa kahdeksannen mestaruuden jälkeen Ogier vetäytyi osa-aikaeläkkeelle, ja viime kaudesta alkaen hän on kiertänyt vain itselleen mielekkäitä kilpailuja, joissa on mahdollisimman hyvät edellytykset menestyä.

Viime kaudella ajamissaan kolmessa sorarallissa Ogier pääsikin nauttimaan "luusereiden säännöstä" täysimääräisesti startattuaan niihin kahdeksantena tai yhdeksäntenä autona. Sijat 51, neljä ja kaksi on kuitenkin lähtöpaikkoihin peilattuna heikko saldo, olkoonkin, että kaksi ensin mainittua sijoitusta olivat seurausta rengasrikoista.

Vaikka sellainen on erittäin mahdollinen myös viikonloppuna Meksikossa, kylmä fakta on, että näistä lähtökohdista, viidenneltä lähtöpaikalta, kaikki muu paitsi voitto on Ogierin tapauksessa pettymys.