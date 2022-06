Piileekö Safari-rallissa uudet hybridikilpurit hyydyttävä vaara? Jari-Matti Latvala povaa autoille kovaa haastetta

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Minua jännittää se, kun mennään toiselle ajokerralle. Hiekkaa paiskautuu konepellille ja sitä kautta se voi mennä jäähdytysjärjestelmiin. Kuinka pitkälle ja kuinka moniin paikkoihin hiekka tunkeutuu? Tämä on sellainen elementti, jota ei ole muissa kisoissa nähty, Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala ennakoi MTV Urheilulle.

– Viime vuonna tilanne ei ollut niin paha. Mutta nyt hybridit vaativat jäähdytystä, jonka on toimittava. No, tämän näkee sitten vasta kisassa.

Jo viime vuonna nähtiin se, että jos Safarissa pystyy välttämään isommat ongelmat, pisteitä on luvassa vähintäänkin kohtuullinen määrä.

– Minulla on sama ”perusplääni” kuin viimekin vuonna: yritetään ajaa ehjä kisa, mutta silti pitää mennä hyvää vauhtia. Täällä on selkeitäkin osuuksia, missä pitää ajaa kovaa. Mutta tänäkin vuonna kyse on enemmän selviytymisestä, MM-sarjaa johtava Kalle Rovanperä tiedostaa.