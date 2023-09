Chilessä tiestö muistuttaa osin Suomen MM-rallin nopeita sorateitä, joilla Toyotan Rally1-auto on saanut ensikasteensa ja kehittynyt huippuunsa.

– Ralli on nopea ja jouhea. Kisaa kuvaa hyvin Suomen, Uuden-Seelannin ja Walesin yhdistelmä. Kaikkien niiden teiden pitäisi sopia meidän autollemme tosi hyvin. Odotan, että kaikki kuskimme taistelevat kärkisijoista, Latvala sanoo MTV Urheilulle.

Kalle Rovanperällä on Chilessä mahdollisuus varmistaa toinen perättäinen maailmanmestaruus. Se kuitenkin vaatisi Rovanperältä nappionnistumista ja tallikaveri Elfyn Evansilta keskeytystä. Latvala huomauttaa, että vaikka kisa on nopea, on MM-sarjan kärkimiehellä Rovanperällä luvassa oma urakkansa irtosoran putsaamisen osalta.

– Perjantai on vaikea, koska irtosoraa on tiellä paljon. Tiet ovat kuperia, joten keskiosa on hyvin kiiltävä, mutta kaikki sora on sivuilla. Sieltä se pito on kuitenkin mutkissa haettava, Latvala miettii.

– Se on vaikea paikka Kallelle. Hän saattaa hävitä. Toivotaan, ettei hän häviä puolta minuuttia enempää, sillä sen jälkeen on vaikea yltää palkintosijoille.

Latvala tietää, että sekä Rovanperä että Evans osaavat ajaa kypsästi, vaikka molempien kuskien silmissä varmasti siintää MM-pokaali.

– Molemmat ovat niin fiksuja kavereita, että he tajuavat, ettei ole varaa ottaa nollaa pistettä. Sitten se on ohi. Varsinkin Elfynin osalta tilanne on se, mutta sama se on Kallen kannalta. Jos hän jää nollille täällä, on Elfyn jo tosi lähellä. He tietävät tilanteen, Latvala summaa.