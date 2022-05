Jari-Matti Latvalan joukoilla kovat valtit MM-rallissa – Toyotan yllä myös isoja kysymysmerkkejä

– Meillä on hyvät lähtöpaikat, oli keli mikä tahansa. Jos sataa vettä, Kalle on ensimmäisenä autona hyvissä asemissa. Jos on kuivaa, Ogier ja Evans ovat siellä takana. Siinä mielessä meillä on autot mukavasti hajautettu joka paikkaan, ja (Takamoto) Katsutakin on siellä välissä, Latvala pohtii MTV Urheilulle.