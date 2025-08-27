Selostajalegenda Matti Kyllöseltä hurja visio seuraavasta suomalaisesta F1-kuskista

Matti Kyllönen ehti pitkän selostajauransa aikana nähdä paljon. Nyt hän iloitsee Valtterin Bottaksen paluusta, mutta pelkää, että sen jälkeen seuraavaa suomalaista F1-kuskia joudutaan odottamaan.

Kyllönen ajautui moottoriurheilun pariin puolivahingossa. Hän oli farkkumerkki Lee Cooperin leivissä ja vaatevalmistajalla oli yhteistyötä rallikuljettaja Simo Lampisen kanssa.

– Minun tehtäväni oli hoitaa tätä yhteistyötä. Kuljin mukana kisamatkoilla, palvelin mediaa ja tein kaikkea muutakin.

– Siinä vähän nälkä kasvoi syödessä, että otimme tiimiin ratamoottoripyöräilijä Teuvo Länsivuoren. Pääsimme ”Tepin” mukana kulkemaan ympäri Eurooppaa ja se oli jännittävä kokemus siinä mielessä, että se aivan mennessään.

Kyllönen oli aiemmin ollut ”hiihtotyyppi”, jota kiinnostivat perinteisemmät talvilajit ja yleisurheilu.

– Tuttavuus Simon kanssa oli iso ponnahduslauta moottoriurheilumaailmaan. Annoin pikkurillin, se vei koko käden ja pian koko miehen.

Monia ikimuistoisia hetkiä

F1-selostajaurallaan Kyllönen pääsi selostamaan monella tavalla ikimuistoisia hetkiä. Hän oli paikalla Imolassa vuonna 1994, kun ensin lauantain aika-ajoissa menehtyi itävaltalainen Roland Ratzenberger. Sunnuntain kisassa saatiin lisää murheellisia uutisia, kun lajin kolminkertainen maailmanmestari Ayrton Senna kuoli rajussa ulosajossa.

– Siihen ei voinut mitenkään valmistautua etukäteen. Oli äärettömän tärkeää elää siinä tunteessa katsojien kanssa. Siinä ei voi riehua, sanat pitää asetella todella tarkkaan ja mieli oli hyvin musta.

Kommenttaattori Keijo "Keke" Rosberg istui Kyllösen vieressä, kun he näkivät Sennan osuvan rajusti seinään.

– Muistan, kun Keke sanoi, että mitä ihmettä täällä tapahtuu, kun Sennakin menee ulos. Se oli aivan järkyttävää.

Rosbergilla tuli reaktio, että lähetys on laitettava heti poikki. Kyllönen näytti eleillään, että lähetystä on pakko jatkaa. Rosberg ei kestänyt tilannetta, vaan heitti kuulokkeet pöydälle ja lähti ulos selostuskopista.

– Ei tullut komentoa korviin ja oli pakko jatkaa. Siihen aikaan pelastustoimien näyttäminen oli aika raadollista. Nykyään sellaisia ei enää näytetä.

Kilpailua jatkettiin onnettomuuden jälkeen, mutta kenelläkään ei ollut tietoa, miten Sennan oli käynyt. Vasta kilpailun jälkeen tieto brasilialaisen kuolemasta saavutti varikon.

– Se oli aivan järkyttävä tilanne. Kun tulin matkalta kotiin, koko tilanteen traagisuus pamahti tajuntaan. Niin monta kisaa Sennan suorituksia nähneenä ja Imolassa käveltiin sunnuntaiaamuna varikolla yhtä matkaa. Itku tuli, Kyllönen muistelee.

Kyllösen uran varrelle mahtui myös huippuhetkiä. Hän oli ensimmäisten joukossa haastattelemassa Keke Rosbergia vuonna 1982 tämän voitettua maailmanmestaruuden. Sama toistui myös Mika Häkkisen ja Kimi Räikkösen kohdalla. Silloin hän oli selostamossa.

– Onhan ne ihan käsittämättömän juhlavia hetkiä. Ratkaisuhetkillä selostuskopin katto on aika kovilla ja jalat ovat irti maasta.

"Toivottavasti ei tule pitkää taukoa"

Kyllönen on iloinen, että ensi kaudella F1-sarjassa nähdään jälleen suomalaiskuljettaja, kun Valtteri Bottas ajaa tulokastiimi Cadillacin toista autoa.

– Tämä vuosi on ollut pikkaisen nihkeä suomalaisille formulafaneille ja kaikille, jotka rakastavat formuloita. Kun siellä ei ole suomalaista, se on ollut vähän mollivoittoista. Ei siitä mihinkään pääse.

Kyllönen tietää, ettei Cadillac ole välttämättä heti kärkikastin auto.

– Tuskin Cadillac on edes keskikastissa, mutta nähdään kuitenkin uusi tiimi ja siinä suomalaiskuljettaja. Se on hyvä asia.

Bottas on kuitenkin auttamatta uransa ehtoopuolella. Kyllönen heittää villin veikkauksen siitä, kuka on seuraava suomalaiskuljettaja F1-sarjassa.

– Toivottavasti ei tule kovin pitkää taukoa, mutta olen henkisesti varautunut siihen, että sellainen tulee. Seuraava suomalainen F1-kuski on Robin Räikkönen, Kimin poika.

– Veikkaisin, että siihen menee vielä kahdeksan tai yhdeksän vuotta, mutta jäädään odottamaan.

Matti Kyllösen haastattelun voit katsoa kokonaisuudessaan yläreunan videolta.