Valtteri Bottaksesta F1-jättiuutinen – Mercedes reagoi upealla tavalla

Tänään se varmistui: Valtteri Bottas palaa F1-kisakuskiksi. Bottas teki monivuotisen sopimuksen uuden F1-tallin eli Cadillacin kanssa, mikä astuu voimaan tämän kauden jälkeen. Bottaksen nykytalli Mercedes reagoi hyvin lämpimällä tavalla ilmi tulleeseen siirtouutiseen.

Bottasta ehdittiin huhuta Cadillacille useiden kuukausien ajan. Lopullinen varmistus tuli tänään tiistaina, kun Cadillac kertoi ensimmäisistä kuljettajavalinnoistaan.

Ensi kaudella F1-sarjaan liittyvä jenkkitalli valitsi kisakuskeikseen Bottaksen ja aiemmin muun muassa Red Bullilla ajaneen Sergio Perezin.

– Kahden erittäin kokeneen kuljettajan palkkaaminen on rohkea osoitus aikeistamme. He ovat nähneet kaiken ja tietävät, mitä F1:ssä menestymiseen tarvitaan. Mikä tärkeintä, he ymmärtävät, mitä tiimin rakentaminen tarkoittaa, Cadillacin tallipäällikkö Graeme Lowdon kommentoi.

Cadillac kertoi Bottaksen ja Perezin palkkauksesta videolla, missä esiintyy myös Keanu Reevesin esittämä toimintahahmo John Wick. Cadillacin sosiaalisen median päivitykseen ilmeni myös viesti Bottaksen nykyiseltä työnantajalta eli Mercedeksen F1-tallilta.

– Onnittelut VB (Valtteri Bottas). Paluu F1-kuskien joukkoon, minne kuulutkin, Mercedes kommentoi hyvin lämminhenkisellä tavalla.

Bottas on toiminut tällä kaudella Mercedeksen vara- ja simulaattorikuljettajana.

Bottas on tukenut kevään ja kesän aikana Mercedeksen F1-tulokaskuljettajaa, vasta 19-vuotiasta Andrea Kimi Antonellia, joka lähetti suomalaiselle viestin Cadillac-sopimuksen varmistumisen jälkeen.

– Onnittelut, kaveri! Onnea seuraavaan seikkailuusi. Jatketaan kovaa työntekoa vuoden loppuun asti, Antonelli kirjoitti suomalaisen suuntaan Instagram-päivityksissään.