Toto Wolff tölväisi Fernando Alonsoa – esitti näkemyksensä espanjalaisen uran suurimmasta ristiriidasta

Yhtä lailla Alonsoa on kritisoitu myös persoonastaan. Näin tekee myös Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff , joka käy Daily Mailin haastattelussa läpi syitä siihen, miksi Alonson tallikaverina F1:ssä kaudella 2007 debytoinut Lewis Hamilton on 7-kertainen maailmanmestari ja Alonso vain kaksinkertainen.

– Fernando Alonso on epäilemättä yksi parhaista F1-kuljettajista koskaan. On lajin kannalta pettymys, ettei hänellä ole enempää kuin kaksi MM-titteliä. Mutta kaikessa on kyse siitä, että kuljettaja on osa aurinkokuntaa. Kuljettaja ei ole aurinko, Wolff maalailee PlanetF1-sivuston mukaan ja viittaa Alonson itseriittoiseen persoonaan.