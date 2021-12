Toto Wolff ja Lewis Hamilton tylyttävät rajusti Max Verstappenia – "Hän ei välitä siitä, ajammeko molemmat maaliin"

Sunnuntaina Saudi-Arabian osakilpailussa nähtiin taas liuta kyseenalaisia tilanteita Hamiltonin ja Verstappenin välillä. Verstappen taisteli Hamiltonia vastaan useamman kerran kyseenalaisin ottein, mihin tuomaristokin kisan aikana puuttui.

Kyseessä ei suinkaan ollut ensimmäinen kerta tällä kaudella, kun Verstappen ja Hamilton taistelevat tulisesti keskenään. Tasapisteisiin Verstappenin kanssa noussut Hamilton antoi suoran mielipiteensä Verstappenin ajotyylistä.

– On vaikea taistella sellaisen kuljettajan kanssa, joka ei aja saman sääntökirjan mukaan. Olen tehnyt kaikkeni pitääkseni auton radalla ja toimiakseni oikein, Hamilton sanoo F1:n haastattelussa.

Hamilton painottaa, että Verstappenin ajotyyli ylittää rajan.

– Olen kisannut monia kuljettajia vastaan elämäni aikana. 28 vuodessa olen nähnyt paljon erilaisia persoonia. Siellä on muutama, jotka ylittävät rajan. Säännöt eivät tavallaan koske heitä tai he eivät ajattele sääntöjä. Hän on yksi heistä, Hamilton toteaa Motorsport.comin mukaan.

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff on tähtikuljettajansa kanssa samoilla linjoilla.

– En usko, että tämä on vielä ohi. Mielestäni ajamiseen on kiinnitettävä huomiota. Se on kovaa, todella kovaa. Jopa liian kovaa. Me haluamme puhtaan mestaruustaiston. Antaa parhaan kuljettajan voittaa. Jos se on lopulta Max, olemme sinut asian kanssa. Kisan on oltava reilua, Wolff toteaa Sky Sportsille.

Verstappen ja Hamilton ovat ottaneet yhteen monesti tällä kaudella. Kahdesti yhteenotot ovat johtaneet rajuun kolariin, mutta usein rajummilta osumilta on vältytty. Hamilton kokee olevansa kaksikosta ainoa, joka yrittää välttää kaksikon välisiä kolareita.

– Olen välttänyt kontakteja niin monta kertaa tämän kaverin kanssa. Hän ei välitä siitä, ajammeko me molemmat maaliin. Minusta meidän molempien on päästävä maaliin. On mielenkiintoista nähdä, mitä tapahtuu, Hamilton sanoo viitaten kauden päätöskisaan.

Katso pääkuvan videolta ja alta Max Verstappenin ja Lewis Hamiltonin rajuja kamppailutilanteita Saudi-Arabian GP:stä.

2:22 2:22