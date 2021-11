F1-legendalta suoraa puhetta Max Verstappenista ja Lewis Hamiltonista – "Minun aikanani hän olisi kuollut"

Verstappen ja Hamilton ovat taistelleet kiivaasti tämän vuoden MM-tittelistä, eikä osumilta ole vältytty. Silverstonessa Hamilton osui Verstappeniin, joka joutui keskeyttämään kisan. Monzassa molemmat keskeyttivät kolaroinnin seurauksena. Stewartin mielestä kaksikko on mennyt liian pitkälle.

– Toivon, että muistamme sen positiivisimmalla tavalla, koska en halua, että mitään pahaa tapahtuu, vaikka moottoriurheilu on nykyään niin turvallista. Silverstonessa sattunut onnetomuus, minun aikanani hän (Verstappen) olisi kuollut, Stewart sanoo.

– Silverstonen ongelmana oli se, että molemmat tekivät asioita, joita ei pitäisi tehdä niin aikaisessa vaiheessa kisaa. Molemmat olivat mielestäni röyhkeitä. Laji on muuttunut ja on paljon turvallisempaa kuin aiemmin. Sen vuoksi rangaistukset eivät ole samoja. Ehkä he ottavat kuljettajina liikaa vapauksia ja sitä mielestäni tulisi välttää, Stewart toteaa.