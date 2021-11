Kimi Räikkönen kertoo: Totuus Lewis Hamiltonin ja Max Verstappenin välillä on toinen kuin miltä se on julkisuudessa näyttänyt

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Verstappenin ja Hamiltonin välistä taistelua on paikoin verrattu jopa Ayrton Sennan ja Alain Prostin aikoinaan 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa käymiin tulisiin mestaruustaistoihin. Hamilton ja Verstappen ovat käyneet monin paikoin tiukkaa ja rohkeaa vääntöä rengasta vasten. Radalta on paineltu uloskin ja osumaa on myös tullut.