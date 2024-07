Red Bull -pomo antoi päivityksen Max Verstappenin ja Lando Norrisin yhteenoton jälkipyykistä – "Hän ei tule muuttumaan"

– Ymmärrykseni mukaan he ovat jo keskustelleet. En usko, että (heillä) on mitään ongelmaa, Horner sanoo.

Kolminkertainen maailmanmestari Max Verstappen aloitti käynnissä olevan kauden suvereenisti voittamalla kauden viidestä ensimmäisestä neljä. Hiljalleen McLaren on kuitenkin noussut kiusaamaan Red Bullia.

Norris ajoi uransa avausvoittoon toukokuussa Miamissa ja on tuon kisan jälkeen noussut palkintokorokkeelle kolmesti. Kanadassa, Espanjassa ja Itävallassa Norris on lyönyt todella hanakasti Verstappenille kampoihin.

Norrisista ja Verstappenista on muodostumassa uusi tulinen kilpapari F1-radoille. Horner vakuuttaa, ettei Itävallan GP:ssä nähty kolari muuta suojattinsa Verstappenin ajamista.

– Maxin puolelta voin sanoa, ettei hän tule muuttumaan. Lando opettelee ajamaan Maxia vastaan ja he ovat äkkäämässä sitä. Heidän välisensä kisaaminen tulee väistämättä olemaan tiukempaa tulevissa kilpailuissa, koska autot näyttävät olevan niin lähellä toisiaan, Horner sanoo.

– Max on kova kilpa-ajaja. Hän on luultavasti yksi kovimmista kilpa-ajajista radalla. Kaikki tietävät sen, että jos he ajavat Maxia vastaan, hän tulee antamaan kaikkensa.