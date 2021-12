Nuorten Leijonien huippulupauksesta kova arvio – Antti Pennanen puhuu jopa Sebastian Ahosta

Koivusen syksyyn on mahtunut yksi sisäinen, kova ”merkkipaalu”. Juuri hän on ollut se Kärppien hyökkäyksen huippulupaus, joka on saanut jatkuvasti vastuuta liigan puolella.

– Hän on pelannut Liigaa koko ajan, ja sen lisäksi hän on tehnyt jo melkein 20 pistettä. Hän on mahtava, iloinen kaveri. ”Mää vaan pellaan”, hän hokee. Hän on vähän samankaltainen kuin Topi Niemelä. He eivät kauheasti stressaa. Jotenkin tykkään hänen luonteestaan, Nuorten Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen sanoo Koivusesta MTV Urheilulle.