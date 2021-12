Toni Vilander ei allekirjoita yleistä näkemystä ystävästään Kimi Räikkösestä: "Kyllähän se muuttaa ihmistä"

MAINOS Koko F1-kausi C Moressa! Abu Dhabin GP 10.–12.12.

Su: Abu Dhabin GP klo 14.55, ennakkotunnelmat klo 14.00 Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Pääkuvan video: Kuinka Minttu Räikkönen suhtautuu aviomiehensä Kimi Räikkösen F1-uran päättymiseen?

Vilander näkee, että nyt, 19 kauden ja 349 GP-startin jälkeen, on Räikkösen, 42, kohdalla äärimmäisen hyvä hetki uran lopettamiselle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Kaikki on elämässä hyvällä mallilla. Ei tarvitse miettiä mitään ihmeellistä. Kimi on ne urheilulliset saavutukset saanut. Jos mestaruus oli tavoite, se tuli. Hän sai ajaa uransa huipputalleissa. Ikävuosiakin on jo jonkin verran.

Pitkän ja ansiokkaan uran päättyminen kolahtaa moniin F1-seuraajiin, mutta Vilander uskoo, että hänen itsensä kohdalla ne hetket ovat vielä melko kaukana edessäpäin.

– Ehkä se enemmän kolahtaa, kun tulee ensimmäinen sellainen kisa, jossa Kimi ei ole mukana.

"Kysyntää on ollut"

Ennen Räikköstä 19 kautta Formula ykkösissä olivat ajaneet vain Michael Schumacher ja Rubens Barrichello. Heistä Schumacher rikkoi aikanaan kaikki merkittävimmät F1-ennätykset, mutta Räikkönen jää lajin historiaan hieman eri tavalla.

– Ei varmaan tule toista Kimiä, toista samanlaista ja samantyylistä kuljettajaa. Hänellä on hyvin omalaatuinen tapa esiintyä ja omalaatuinen huumori. Tuntuu, että kaikista heitoista, joita Kimi käyttää, tulee jonkinlaisia somelegendoja heti ja ihmiset saavat hyvää fiilistä.

– Radalla Kimi on ollut paljon eri aikakausien F1-autojen ratissa. Alussa tietysti kaikki on uutta, ja silloin vauhti on hyvin luonnollista. Sen jälkeen mukautuminen erilaisiin moottoreihin, eri sääntöjen autoihin ja erilaisiin renkaisiin ei ole aina mennyt helpoimman kautta, mutta Kimi on aina pystynyt työt hoitamaan riittävällä tavalla, eli kysyntää on ollut Formula ykkösiin. Hän jopa poistui lajista muutamaksi vuodeksi, mutta tuli silti takaisin.

Juttu jatkuu videon alla.

0:40 Jatkuuko Kimi Räikkösen moottoriurheilu-ura? Jäämiehen hyvä ystävä Toni Vilander vastaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Räikkösen kyvyistä puhuttaessa Vilander nostaa esiin sen, miten nopeasti hän pystyy unohtamaan ja sulkemaan pettymykset pois mielestään.

– Se on hyvin poikkeuksellinen kyky. En muista ikinä, että olisi ollut jonkun kisan jälkeen sellaista surkuttelua, että "nyt irtosi takasiipi McLarenista ja kausi on pilalla". Ehkä enemmän hän kääntää sen jollain tavalla vahvuudeksi: "Ei se ole minun vikani, jos eivät myllyt kestä." Niin kauan vedetään kuin putkesta tulee jotain muuta kuin savua. Kun sieltä tulee moottorin osia, eihän sille voi mitään.

– Sitten ovat ajovirheet ja muut omat mokaukset, niin ei Kimi ääneen niitä käy läpi, mutta kyllähän siinä jonkinlainen itsetutkiskelu on. Ehkä siinäkin voi olla huumoria: "Näitkö, mikä idiootti ja mikä mokailu." Jos kauden puolivälissä sattuu virhe, se ei ole sellainen nujertava asia, että kauden loppupuolella ei tule enää mistään mitään, kun ote on herpaantunut. Sellaista en ole Kimiltä oikeastaan ikinä nähnyt. Hän ei myöskään koskaan lähde kinaamaan muiden kuljettajien kanssa. Ei syyttele tai hae mediasta mitään hyväksyntää. Kimi sulkee asian pois mielestään ja hyvin niukkasanaisesti kommentoi, jos on ollut jokin kova tilanne. Sitten ajatukset kääntyvät seuraavaan kilpailuun. Se on Kimin vahvuus. Tallin sisäiset konfliktit ovat nollassa. Hän ei ole suoranainen kaveri muille kuljettajille, mutta tulee kaikkien kanssa toimeen.

Vilanderin tavoin Räikkösen äärimmäisen hyvin tunteva asiainhoitaja Sami Visa totesi C Moren lähetyksessä aika-ajojen alla sen saman, mikä Räikköseen liittyen nostetaan esiin hyvin usein.

– Kaikki on muuttunut isommaksi, mutta mies on säilynyt ihan samanlaisena.

Vilander ei tätä hyvin yleistä näkemystä kuitenkaan täysin allekirjoita.

– F1 muuttaa kaikkia kuljettajia jotenkin. Kaikkiin paikkoihin ei voi mennä julkisuuden takia, ja pitää välillä miettiä, minkälainen siellä on ihmisten reaktio. Kyllähän se muuttaa ihmistä, arkea ja sitä, miten voi liikkua. Mutta onhan Kimissä pysynyt perusarvot ja -asiat samanlaisina.

Yhteinen unelma

Lokakuussa 1979 Espoossa syntyneen Räikkösen ja heinäkuussa 1980 Kankaanpäässä syntyneen Vilanderin tiet kohtasivat lapsuudessa kartingradoilla. Keskinäinen kilpailu oli kovaa, mutta tämä ei estänyt suhteen syventymistä ystävyydeksi, joka siis jatkuu edelleen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Nuoruusvuosinaan kaksikko haaveili yhdessä F1-radoista, mutta kummallakaan ei ollut mitään hajua siitä, mitä seuraavina vuosikymmeninä tulisi lopulta tapahtumaan.

– Kyllä siitä muutaman kerran ehkä juteltiin ja sellaisia unelmatilanteita ja -skenaarioita maalailtiin. Todennäköisyys, että se (F1:een pääseminen) oikeasti tapahtuu, on kuitenkin niin pieni, että en tiedä, miten tosissaan niitä silloin nuorena väriteltiin.

– Asiat kuitenkin muuttuivat aika nopeasti. Olen päässyt itsekin nauttimaan aika monesta hienosta hetkestä, kun Kimi on ollut F1-kuski. Ne ovat olleet hienoja elämyksiä. Olen itse F1-fani, ja olen päässyt näkemään läheltä paljon sellaisia taustoja, mitä ei normaalisti tule julki. Sellaisia on ollut mielenkiintoista seurata, tietää ja sitten yhdistää siihen, mitä on nähnyt radalla.

Kimi Räikkösen ja Toni Vilanderin yhteinen huumori kukki, kun Vilander haastatteli Jäämiestä tämän virheestä perjantain harjoituksissa. Juttu jatkuu videon alla.

0:55 Kimi Räikkönen "seniilisladistaan": Tyylikäs lopetus perjantaiharjoituksille.

Oman ansiokkaan uransa Vilander on tehnyt GT-autojen ratissa. Hän kiistää, että ystävän pääsy F1:een asti olisi milloinkaan ottanut koville.

– Ei se ole ikinä ollut hankalaa. Olen tehnyt omat juttuni. Minulla oli tavoite, että olisin jonain päivänä sellaisessa tilanteessa, että moottoriurheilu olisi työ. Nyt se on sitä useammalla saralla, on se sitten kommentaattorina tai GT-kuskina.

Erilaisista urapoluista huolimatta järjestys ei ole aina ollut niin, että ensin tulee Räikkönen, sitten Vilander, joka mielellään muistuttaa ystäväänsä etenkin vuoden 1994 Raket-luokan SM-sarjan loppupisteistä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– 14-vuotiaina kun ajettiin, se oli aika kovaa se kilvanajo. Vanhemmat ovat vahvasti mukana, ja perheet kiertävät ympäri Suomea. Kun viimeiseen kisaan mentiin, oli kolme kuskia, jotka olisivat voineet voittaa mestaruuden. Voitin sen kisan ja mestaruuden. Kimi oli sarjan loppupisteissä toinen. Siitä on pienimuotoinen vitsi, että Kimillä on kaikkea, mutta se ykköspokaali siitä puuttuu, Vilander virnistää.

Vaasassa ajetun päätösosakilpailun viimeisessä mutkassa Räikkönen yritti vielä ajaa Vilanderin ulos, mutta epäonnistui yrityksessään.

Le Mansiin?

Se, mitä Räikkönen tulee tekemään elämässään tänä iltana ajettavan Abu Dhabin GP:n jälkeen, on kiinnostanut monia aina siitä saakka, kun Räikkönen tiedotti uransa päättymisestä reilut kolme kuukautta sitten.

Räikkönen on joka kerta sanonut, ettei hänellä ole tulevaisuudesta vielä mitään muuta tietoa kuin se, että hän viettää erittäin mielellään aiempaa enemmän aikaa perheensä kanssa.

Vilander uskoo, että Räikkönen nähdään kilpa-auton ratissakin vielä jollain tasolla.

– Ehkä yksittäisiä kisoja, ei mitään laajaa ohjelmaa, joka sitouttaisi häntä. Sellaisia asioita, jotka saavat hänet hyvälle tuulelle ja joita on kiva tehdä, todennäköisesti nähdään.

Räikkönen ja Vilander ovat puolitosissaan suunnitelleet jopa yhdessä ajamista legendaarisessa Le Mansissa. Puhe on ollut, että sitten mennään, kun Räikkösen F1-ura päättyy.

Nyt se päättyy, mutta:

– Se on ollut sellainen heitto, että ehkä se voisi joskus olla mahdollista, mutta mitään ei ole tehty asian eteen. Ei sillä saralla ole mitään uutta. Ferrariltahan on tulossa (2023) LMH-auto, hybridiauto siihen Le Mansin pääluokkaan. Jossain kohtaa kysyin Kimiltä, onko hänellä kiinnostusta lähteä sitä ajamaan, koska minun ohjelmani eivät varmaankaan tule sitä kattamaan.