Erikoinen fakta nousi esiin Valtteri Bottaksesta

Valtteri Bottas on palaamassa ensi kaudella F1-kisakuskiksi. Racing365-sivusto kertoi keskiviikkona, että Bottas on allekirjoittanut sopimuksen uuden F1-tallin Cadillacin kanssa. Nyt Bottaksesta nousi esiin varsin erikoiselta kuulostava fakta ja kuvio.

Cadillac liittyy ensi kaudella mukaan sarjaan uutena F1-tallina. Cadillac ei ole vielä kertonut kuljettajavärväyksistään.

Bottaksen F1-paluu on ollut jo tovin ajan tapetilla. Mikäli Bottas palaa ensi kaudella mukaan sarjaan, joutuu hän heti ylimääräisten haasteiden äärelle.

Muun muassa PlanetF1.com-sivusto nosti esiin sen, miten Bottas joutuu kärsimään lähtöruuturangaistuksen hänen seuraavassa F1-kisassaan.

Kyseinen rangaistus juontaa juurensa vuoden 2024 Abu Dhabin GP:stä, missä Bottas osui yhteen silloin Haasilla ajaneen Kevin Magnussenin kanssa.

Kyseisen kisan tuomaristo koki, että Bottas oli syypää kolariin, tuomiten suomalaiselle viiden lähtöruudun rangaistuksen tämän seuraavaan kisaan. Bottas sai myös kolme rangaistuspistettä.

Lähtöruuturangaistus on yhä voimassa, vaikka Bottas on toiminut tällä kaudella Mercedeksen varakuljettajana, eikä hän ole ajanut yhdessäkään F1-kisassa.

Mikäli Bottaksen tilanne olisi toistunut myöhemmin, hän olisi pystynyt välttämään kyseisen rangaistuksen. F1:n uusissa säännöissä, mitkä astuvat ensi kaudella voimaan, lähtöruuturangaistukset mitätöidään, kun niiden määrittämisestä on kulunut 12 kuukautta aikaa.

Koska sääntö astuu vasta ensi kaudella voimaan, ei muutos vaikuta Bottaksen tilanteeseen.

F1-kausi jatkuu ensi viikolla Hollannissa.