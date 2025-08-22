Urheilu
Kimi Räikkösen upea teko nousi esiin Ruotsissa

Kimi Räikkönen
Kimi Räikkönen.2023 Getty Images
Julkaistu 22.08.2025 19:02
Toimittajan kuva

Ilari Savonen

ilari.savonen@mtv.fi

Kimi Räikkösen hyvin lämminhenkinen ele on noussut esiin Ruotsissa.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kertoo Mio Olert -nimisen pojan tapauksesta. Timråsta kotoisin oleva Olert oli kuusivuotias, kun hän sairastui leukemiaan. Sairautensa aikana Olert sai tervehdyksen ”moottoriurheilun supertähdeltä”.

– Hän kirjoitti, että ”parane pian”, Olert kertoo saamastaan yllätyspaketista SVT:lle.

Tervehdyksen lähetti F1:n vuoden 2007 maailmanmestari Kimi Räikkönen.

Nykyään 16-vuotias Olert on tervehtynyt leukemiasta. Hän ja hänen neljätoistavuotias pikkuveljensä Max ovat lähteneet toden teolla mukaan moottoriurheilun pariin. He molemmat ovat ajaneet kilpaa kartingissa, ja isoveli Mio aikoo pian siirtyä isompien luokkien pariin.

Räikkönen lähetti Olertille ajopukunsa, jota hän käytti ajaessaan WRC-rallia Citroenin ratissa 2010-luvun taitteessa.

SVT:n verkkosivuilla näkyvässä videossa Mio kertoo pukuun liittyvää tarinaa.

– Sitä voisi ajatella, että hänenkaltaisensa henkilö ei välttämättä niin välittäisi ulkomaailmasta, mutta hän ilmeisesti välittää.

Räikkönen on suoranainen roolimalli nuorelle kilpakuskille.

– Hän on erityinen persoona, Olert kehuu. 

Lisää aiheesta:

