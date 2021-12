Kimi Räikkönen avoimena urastaan ja elämästään – olisi mieluummin Suomen presidentti kuin F1-pomo: "Katso tätä paikkaa"

Tuota pitkäkestoisuutta voi pitää pienoisessa ristiriidassa Räikkösen persoonan kanssa, sillä ei ole mikään salaisuus, ettei hän suoranaisesti nauti kaikesta F1-työnsä velvollisuuksista. Toisaalta konkari on osannut löytää mielekästä puuhaa myös formularatojen ulkopuolella, mikä on varmasti tuonut hyvää vastapainoa elämään.

– Elämäni on ollut aina jossain sen ulkopuolella. Minulle on olemassa muita tärkeämpiä juttuja kuin F1. Tällä hetkellä aikatauluni vaikuttaa koko perheeseeni, joten odotan päivää, jolloin minulla ei ole mitään suunniteltuna ja voin tehdä mitä haluan.

Uran jälkeisistä suunnitelmistaan Räikkönen on puhunut vain vähän. AFP on huomannut, että fanit ovat ehdottaneet hänelle hakeutumista Suomen presidentiksi tai F1:n johtoon.

Omia polkuja

"Jotkut päivät ovat pahempia kuin toiset"

– Muutoin joka vuonna on hyviä ja huonoja hetkiä, kuten normaalissa elämässä. Jotkut päivät ovat pahempia kuin toiset, koska on nukkunut huonosti tai koska on vain paska päivä, Räikkönen analysoi.

– Ei toki ole aina mukavaa lähteä kotoa ja lentää kymmentä tuntia. Mutta kun oikeasti pääsee tekemään sitä, minkä vuoksi tulee perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina, se on okei. Sen sanottuani olen onnellinen, että se on tulossa päätökseensä.

Kimi Räikkösen uran päättävä F1-viikonloppu on katsottavissa C Moren suoratoistopalvelussa ja C More Sport -kanavilla. Tarkemmat aikataulut voit katsoa tästä linkistä.