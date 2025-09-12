Ilves ei ottanut yhtään voittoa Liigan avausviikolta, kun se hävisi myös perjantaina Oulussa Kärpille. Ottelun jälkeen Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä murahti tupsukorvien nykytilanteesta.

Ilves kärsi keskiviikkona 3–4-tappion JYPille. Kärpät oli puolestaan perjantaina Oulussa parempi lukemin 6–2.

Ilveksen päävalmentajalle Tommi Niemelälle todettiin pelinjälkeisessä lehdistötilaisuudessa, ettei juuri nähty ottelu ollut "6–2-kamppailu".

– Se oli 6–2, kun niin taululla lukee, Niemelä ilmoitti, jatkaen perään:

– Hyökkäämme ihan laadukkaasti ja luomme paljon maalipaikkoja, mutta se ei tarkoita sitä, että nuo olisivat hirveän hyviä elementtejä. Meillä on aika paljon tekemistä pelin tasapainon kanssa ja ennen kaikkea sen suhteen, että miten halpoja maaleja meille tehdään, Niemelä latasi.

Ilves on päästänyt viisi osumaa ottelua kohden runkosarjan alkuhetkillä.

– Tuon suhteen meidän pitää vielä tehdä paljon töitä. Ennen kaikkea siinä, että miten joukkue ymmärtää sen, mitä voittava pelaaminen on. Se on aika vaiheessa.

– Ei mitään kotijoukkueelta pois, tekivät hienot maalit ja ansaitsivat voittonsa, Niemelä päätti.

Jutun yläreunan videolla Kärppien ja Ilveksen ottelun lehdistötilaisuus.