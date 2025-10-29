Viidettoista jääkiekon MM-kisat kolunneen luottopuolustajan Petteri Nummelinin poika Rene Nummelin debytoi keskiviikkona miesten jääkiekkoliigassa, kun Turun Palloseura isännöi Hämeenlinnan Pallokerhoa.
TPS:n 21-vuotiaan nuorukaisen pelipaidassa komeili numero 3, joka on hänen isoisänsä Timo Nummelinin Turkuhallin kattoon jäädytetty numero. Timo Nummelin pelasi aikanaan TPS:n paidassa 691 runkosarjan liigaottelua 23 kauden aikana.
– Onhan tämä raskaampaa kuin A-junnuissa, mutta tosi kivalta tuntuu, virnuili nuorin Nummelin erätaukohaastattelussa.
Turun illassa ei maaleilla herkuteltu. TPS:n maalivahti Noa Vali pelasi nollapelin 24 torjunnalla. Virkaveli Kim Saarinen torjui 31 laukausta, mutta joutui antautumaan kerran, kun Joel Määttä iski turkulaisille 1–0-voittomaalin toisen erän alussa.
