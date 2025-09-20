Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä päätti tarttua yksityiskohtaan, mikä hiertää häntä SM-liigassa.

Niemelä avautui sen jälkeen, kun Ilves onnistui ottamaan kauden ensimmäisen voittonsa. Ilves kaatoi perjantain kierroksella Lahdessa Pelicansin, Matias Mäntykiven iskettyä jatkoajalla 2–3-ratkaisuosuman.

Ottelun lehdistötilaisuudessa Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä päätti kääntyä isomman kuvan puolelle.

– Jos mietitään Suomi-kiekkoa, sen kehittämistä ja sitä, että miten voisimme saada tänne parempaa ja laadukkaampaa toimintaa, niin se, että emme saa käyttää 2+20 pelaajaa kokoonpanossa, varsinkin näissä back-to-back-viikonlopuissa, se on ihan järjetön juttu! Niemelä latasi.

Niemelä viittasi siihen, miten SM-liigajoukkueet saavat ilmoittaa yhteen otteluun maksimissaan 21 pelaajaa (2 maalivahtia, 19 kenttäpelaajaa).

Liigassa hyvin yleinen käytäntö on se, että joukkueet ottavat peleihin mukaan seitsemän puolustajaa ja neljä täyttä hyökkäysketjua. Niemelän mukaan ongelmat tulevat vastaan muun muassa niillä hetkillä, jos esimerkiksi yksi hyökkääjä loukkaantuu jo avauserässä. Ilvekselle kävi näin perjantaina Lahdessa, kun Samuli Ratinen joutui jättämään pelin kesken.

– Sitten pelataan 45 minuuttia 11 tai 10 hyökkääjällä ja seuraavana päivänä pelataan taas viideltä. Eihän tuossa ole mitään järkeä ja tuo vain kumuloituu! Niemelä hämmästelee.

Niemelän mukaan SM-liigan pitäisi käyttää "normaaleita IIHF:n (kansainvälisen jääkiekkoliiton) sääntöjä", eli niin, että kokoonpanoon saisi ilmoittaa kaksi maalivahtia ja 20 kenttäpelaajaa.