SM-liigan suursuosikki vaipui synkkyyteen – Karri Kiveltä suora linjaus: "Nyt on kadonnut aika paljon"

Ilves aloitti kauden seitsemällä peräkkäisellä voitolla, mutta sen jälkeen on ollut vaikeaa. Seitsemästä seuraavasta ottelusta voittoja lohkesi ainoastaan kaksi, ja parhaillaan Ilves kyntää kolmen ottelun tappioputkessa. Viimeksi joukkuetta möyhensi HPK, joka haki Nokia Arenasta 4 – 1-vierasvoiton tiistaina.

– Peli on yksikertaisesti kadonnut. Heillä ei ole kontrollia siitä, mitä tapahtuu, Karri Kivi paaluttaa.

– Valmentamisessa sellaista viikottaista arkea on se, että joku juttu katoaa. Nyt on kadonnut aika paljon, Kivi tuumii.

– Ilveksellä niin moni tuli yhtä aikaa siihen tilanteeseen, että kaiikki rupesivat epäröimään pelillisissä asioissa. Sen takia tulos on ollut tosi vaisu, Kivi selivttää ja havainnollistaa Ilveksen ongelmia videonäytteillään.

Kivi painottaa, että Ilveksen ongelmissa kyse on täysin valmennuksellisista asioista.

– Tämä on se, mistä jääkiekkovalmennuksessa on kyse. Nyt niin moni asia sakkaa, että täytyy vain päättää, että aletaan käydä videolla pelaajien kanssa asioita läpi, ja kun tämä saadaan kuntoon, toi asia paranee, Kivi kuvailee.

– Joskus asiat ovat pienempiä, nyt ne ovat isoja, koska on niin isoja pelillisiä ajatusvirheitä. Ei voi koko ajan kaikki saada ahaa-elämyksiä. Sitten se on sekamelksaa.

Ilveksen tuloksenteko lepäsi alkukaudesta hyvin vahvasti vanhan ykkösketjun varassa. Kun runkosarjaa on Ilveksen osalta takana lähes neljännes, näyttää joukkueen pistepörssi kärkiketjun takana vaikealta. Tshekkikaksikko Najman ja Simon Stransky on kerännyt tehot 1+6 mieheen, Ville Meskasen maalitili on avaamatta tehoilla 0+3, Joonas Nättisen sarakkeessa lukee 1+1.