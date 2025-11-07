Kärppiä viime kaudella edustanut maalivahti Tomi Karhunen harjoittelee synnyinkaupungissaan Joensuussa. Heikko viime kausi jätti nälkää, ja työnhaku on aktiivisesti käynnissä.
Karhunen, 36, kantoi Kärppien ykkösvahdin vastuuta suurimman osan sesongista, kunnes italialainen Damian Clara naarattiin Ouluun.
Kärppien kausi oli pannukakku, joukkue jäi pudotuspelien ulkopuolelle. Karhunen pelasi 35 ottelussa ja päästi 3,07 maalia peliä kohden.
– Oli ihan selvää, että ei pystytty ulosmittaamaan meidän potentiaalia, joukkueena tai yksilöinä. Se oli ihan kaikkien nähtävillä. Oli kaikin puolin haastava kausi. Se jätti kyllä itselle nälkää, että pääsisi näyttämään, että pystyn parempaan, Karhunen sanoo nyt.
Euroopan sarjoissa on edetty jo marraskuun maajoukkuetauolle. Karhunen on yhä edelleen ilman joukkuetta.
– Työnhaku on aktiivisesti päällä. Kova halu on jatkaa pelaamista, hän sanoo MTV Urheilulle.
Karhunen paljastaa viettäneensä syksyn synnyinmaillaan Joensuussa. Hän kuuluu Mestiksen kärkiseuran Joensuun Kiekko-Poikien harjoitusrinkiin.
– Täällä harjoittelen Kiekko-Poikien kanssa. Harjoitteluolosuhteet ovat erittäin hyvät. Saan joukkuetreenejä, ja kaikki muu toimii hienosti. Käytännössä joka päivä pääsen olemaan jäillä, hän kertoo.