Urheilu Liiga Etusivu Joukkueet Otteluohjelma Pistepörssi Sarjataulukko SM-liigan mestarivahti työttömänä – avautuu karusta jaksosta: "Se oli kaikkien nähtävillä" Tomi Karhunen. Tomi Natri /All Over Press Julkaistu 07.11.2025 06:01 Jere Hultin jere.hultin@mtv.fi J_Hultin Kärppiä viime kaudella edustanut maalivahti Tomi Karhunen harjoittelee synnyinkaupungissaan Joensuussa. Heikko viime kausi jätti nälkää, ja työnhaku on aktiivisesti käynnissä. Karhunen, 36, kantoi Kärppien ykkösvahdin vastuuta suurimman osan sesongista, kunnes italialainen Damian Clara naarattiin Ouluun. Kärppien kausi oli pannukakku, joukkue jäi pudotuspelien ulkopuolelle. Karhunen pelasi 35 ottelussa ja päästi 3,07 maalia peliä kohden. – Oli ihan selvää, että ei pystytty ulosmittaamaan meidän potentiaalia, joukkueena tai yksilöinä. Se oli ihan kaikkien nähtävillä. Oli kaikin puolin haastava kausi. Se jätti kyllä itselle nälkää, että pääsisi näyttämään, että pystyn parempaan, Karhunen sanoo nyt. Euroopan sarjoissa on edetty jo marraskuun maajoukkuetauolle. Karhunen on yhä edelleen ilman joukkuetta. – Työnhaku on aktiivisesti päällä. Kova halu on jatkaa pelaamista, hän sanoo MTV Urheilulle. Karhunen paljastaa viettäneensä syksyn synnyinmaillaan Joensuussa. Hän kuuluu Mestiksen kärkiseuran Joensuun Kiekko-Poikien harjoitusrinkiin. – Täällä harjoittelen Kiekko-Poikien kanssa. Harjoitteluolosuhteet ovat erittäin hyvät. Saan joukkuetreenejä, ja kaikki muu toimii hienosti. Käytännössä joka päivä pääsen olemaan jäillä, hän kertoo.





Voisiko Karhunen hakea kasvattiseurassaan pelituntumaa esimerkiksi ottelukohtaisella sopimuksella Mestiksessä?

– Sellaisesta ei ole keskusteltu. Skenaario ei ole ollut ollenkaan pöydällä. Jätkillä menee täällä hyvin, ovat hyvissä asemissa sarjataulukossa.

Vielä ulkomaille?

Karhusella on takanaan näyttävä torjujataival. Kirkkaimmat saavutukset ovat 10 vuoden takaa SM-liigasta, kun hän voitti kolme peräkkäistä Suomen mestaruutta, joista kaksi Kärpissä ja kolmannen Tapparassa. Kansainvälisisissä kaukaloissa Karhunen on ottanut koppia muun muassa KHL:ssä, SHL:ssä ja Sveitsin liigassa.

SM-liigassa on syksyn aikana tapahtunut useita maalivahtien loukkaantumisia, mutta toistaiseksi Karhunen ei ole päätynyt paikkaajaksi ainakaan Suomessa.

– Ihan vähään aikaan ei ole ollut kyselyjä. Totta kai, markkinoita seuraillaan ja tunnusteluja on sinne ja tänne, mutta ei ole konkretisoitunut. Odotetaan sitä oikeaa paikkaa. Pitää vähän laajemmin katsoa, että minkälainen paketti on tarjolla. Huomenna tilanne voi olla toinen, tälläista se on tässä työtilanteessa, hän avaa.

Karhunen ei ole rajannut vaihtoehtoja vain kotimaahansa.

– Avoimin mielin katselen. Olen valmis tarvittaessa myös ulkomaille lähtemään. Enemmän menen sen urheilun kautta, haluan löytää sarjatason, mikä motivoi urheilullisesti. Se tietysti rajaa vaihtoehtojakin, hän päättää.