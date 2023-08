Villi sääntömuutos saa täystyrmäyksen SM-liigan huippuvalmentajalta – esiin nousee kiusallinen vaikutus

– Jäähyn merkitys kasvaa, ja iso kysymys on se, että miten tuo vaikuttaa tuomareiden työskentelyyn. Otetaan skenaario: toinen joukkue johtaa peliä loppuhetkillä 3–1. Sitten he saavat jäähyn. Vastustaja ottaa maalivahdin pois ja he tekevät maalin. Sen jälkeen he saavat jatkaa vielä kuudella neljää vastaan. Yhtäkkiä peli voikin olla 3–3. Tai mitä jos peli on tasan? Uskaltavatko tuomarit viheltää loppuhetkillä jäähyjä, kun niiden merkitys on niin suuri? Lämsä pyörittelee MTV Urheilun kyselyssä.