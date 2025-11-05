Jääkiekon SM-liigassa viimeisenä majaileva HIFK täydentää hyökkäysosastoaan. Seura kertoi keskiviikkona tehneensä loppukauden ajaksi sopimuksen 27-vuotiaan yhdysvaltalaishyökkääjän Tristan Ashbrookin kanssa.

Keskushyökkääjänä operoiva Ashbrook on yliopistouransa jälkeen pelannut ECHL-liigassa sekä NHL:n farmiliigassa AHL:ssä. ECHL:ssä hän on iskenyt 114 ottelussa tehot 49+37, ja AHL:ssä viime kaudella 18 ottelussa lukemat 0+6.

– Tristan on luotettava kahden suunnan sentteri, joka tuo suoraviivaisuutta keskikaistallemme. Hän tulee vahvistamaan joukkuettamme, mutta myös kehittyäkseen pelaajana täällä, HIFK:n päävalmentaja Olli Jokinen sanoi.

Ashbrook saapuu Suomeen viikonloppuna ja liittyy joukkueen vahvuuteen ensi viikolla. Ensimmäinen sauma debyyttiin on ensi viikon perjantaina HIFK:n isännöidessä Kärppiä.

