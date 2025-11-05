Mikko Rantasen NHL-uran 300. runkosarjamaalia juhlistettiin Dallas Starsin kotihallissa suomalaisittain erityisellä tavalla.
Rantanen saavutti rajapyykin 1–2-kavennusosumalla kotiottelussa Edmonton Oilersia vastaan Suomen aikaa keskiviikon vastaisena yönä.
Yllä olevalla videolla Rantasen ensimmäinen osuma, jolla hän nousi 300 NHL-runkosarjamaalin kerhoon.
Kun ottelu meni pidemmälle mainostauolle pian Rantasen osuman jälkeen, Starsin kotihallissa soitettiin turkulaisen SM-liigajoukkueen TPS:n maalilauluna tunnettua Hunajata-kappaletta. Erkki Liikasen biisi ehti kuulua hyvän tovin, aina sen tarttuvaan kertosäkeeseen saakka.
Rantanen, 29, on kotoisin Turun liepeiltä Nousiaisista, ja hän on edustanut TPS:ää juniori-ikäluokissa sekä SM-liigassa.
Rantanen viimeisteli ottelussa myös maalinsa numero 301 ja antoi syöttöpisteen Miro Heiskasen 3–3-tasoitukseen. Dallas kaatoi Oilersin lopulta voittomaalikisassa 4–3.