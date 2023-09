Antti Pennanen tyrmistyi CHL:n villistä sääntömuutoksesta – "Rajua, en kyllä tykkää!"

– Pelasimme Bolzanoa vastaan ja he saivat ensin kahden miehen ylivoiman, kun peli oli meille 3–1. He eivät sitä hyödyntäneet. Sitten me saimme samanlaisen sauman, teimme kaksi ja peli oli 6–1. Eli homma oli paketissa. Tuo on raju muutos. Sen vaikutuksen tajusi nyt, kun sen koki konkretian tasolla. En kyllä tykkää! Ilveksen päävalmentaja Pennanen pyörittelee päätään MTV Urheilulle.