SM-liiga alkaa hämmentävällä sekamelskalla – Karri Kivi lataa täyslaidallisen: "Viedään se isoin ydin"

Joukkueiden ottelumäärien erot repsahtavat suuriksi heti ensi kierroksista lähtien. Esimerkiksi SaiPa tahkoaa neljä ensimmäistä otteluaan kahdeksassa päivässä ennen kuin Ilves on ehtinyt pelata ensimmäistäkään. Tamperelaisten SM-liiga-kausi käynnistyy 18. syyskuuta, eli viikkoa myöhemmin kuin muilla. SM-liigan sijaan Ilves tahkoaa CHL:n alkulohko-otteluita.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi hämmästelee tilannetta. Asiaan MTV:n Liigaviikko-ohjelmassa kantaa ottaneen Kiven mielestä sarjataulukon merkitys on niin suuri, että epäsuhtainen otteluohjelma vie jännitettä.

– Jokainen pelaaja, valmentaja, organisaatiossa työskentelevä ja fani tietää, millainen olo on maanantaisin mennä työpaikalle tai seurata peliä, kun olet viivan alla tai päällä, Kivi sanoo.

– Tavallaan viedään koko se isoin ydin, eli se sarjataulukko. Sehän on kaikille lätkäihmisille se, mitä koko ajan hulluna seurataan. Maksimissaan saisi olla yksi peli eroa.

Katso pääkuvan paikalla olevalta videolta, mitä mieltä Karri Kivi on SM-liigan otteluohjelmasta.

Kiven mielestä tilannetta on "ihan turha selitellä" sillä, että joukkueet haluavat pelata perjantaisin ja lauantaisin, päivinä, jolloin oheismyyntikassa kilisee mukavammin.

– CHL:ssä on alkukaudesta nimenomaan paljon pelejä. Se vaikuttaa CHL-joukkueisiin ja vähän muihinkin, koska meillä on kolme joukkuetta eli pariton määrä CHL:ssä, Markkanen sanoo.

– Ideaalitilanne tietysti olisi, että pystyttäisiin olemaan hyvin lähellä tasapäin, mutta jääkiekkokalenteri on aika täynnä, Markkanen sanoo.

– On tietysti hyvä, että on tapahtumia ja halliyhtiöillä tuloja, mutta sitten siihen pitää sopeutua, että mennään vähän eri tahdissa.

– Mitä enemmän pelataan areenoissa, joissa on muitakin tapahtumia, kyllä se varmasti on enemmän sääntö kuin poikkeus tänä päivänä, että näin tulee olemaan myös jatkossa.

– IFK tai Tappara ja Ilves ovat hyviä esimerkkejä niistä, jotka pelaavat tällaisissa areenoissa, joissa on paljon muita tapahtumia. Se vaikuttaa moneen muuhunkin, kun siinä on aina se vastustaja. Kun joku peli pitää siirtää pois, se siirtyy myös vastustajalta pois. Siinä on monta monessa.