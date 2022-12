"Absurdia!" – Jukka Jalonen jyrähtää SM-liigan erikoisesta otteluhässäkästä, onko aika lanseerata uudenlainen pesti?

Sunnuntai oli vapaa, mutta maanantaina nokka osoitti kohti Helsinkiä. IFK-vieraspelin jälkeen matka jatkuu nopeasti Ruotsin puolelle. Siellä Jukureiden rypistys huipentuu, kun ohjelmassa on CHL:n ensimmäinen puolivälierätaisto Luulajaa vastaan.

– Tämä on ainut liiga, jossa CHL-ottelua edeltävänä päivänä pelataan sarjapelejä. Ei missään muualla käy näin. Nytkin maanantain pelin kohdalla puhutaan ottelusta, joka on jo kertaalleen siirretty. Se olisi pitänyt siirtää toisen kerran. Jos se ei sovi toiselle seuralle, niin sitten Liigan pitää tehdä se. Ei tuossa voida alkaa kyselemään sitä, että voisiko tai onnistuuko. Se on koko sarjan etu, että SM-liigassa pelaava seura pääsee CHL:ssä mahdollisimman pitkälle. Kyllä kaikki tietävät sen, että siellä pelaavat seurat tarvitsevat vähintään yhden huilipäivän ennen noita vääntöjä. Vähintään. Ei sen pitäisi tulla yllätyksenä yhtään kenellekään, Jalonen linjaa.