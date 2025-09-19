Jääkiekon SM-liigassa perjantain kierroksella ohjelmassa oli viisi ottelua.
Mielenkiinto kohdistui muun muassa Lahteen, missä Ilves haki liigakauden avauspisteitään ja avausvoittoaan. Ilves oli hävinnyt kaikki kolme aiempaa koitostaan.
Ilta alkoi Ilveksen kannalta lupaavasti, kun Simon Johansson ja Matias Mäntykivi veivät vieraat kahden maalin karkumatkalle heti avauserän ensiminuuteilla.
Daniel Nieminen kavensi ja Pelicansin kapteeni Casimir Jürgens täräytti 2–2-tasoitusmaalin kolmannessa erässä.
Ilves onnistui kuin onnistui ottamaan kauden avausvoittonsa, kun Matias Mäntykivi napautti jatkoajalla illan toisen osumansa.
Video Mäntykiven jatkoaikaratkaisusta näkyy jutun yläreunasta.
Lahdessa loppulukemat olivat täten 2–3.
Kierroksen pahimmat murskajaiset nähtiin Raumalla, missä Lukko kaatoi HPK:n peräti luvuin 6–0. Lukko repi eroa erityisesti toisessa erässä, kun se iski kaksikymppisen aikana neljä maalia.
Isännillä tehoilu jakaantui varsin tasaisesti. Lukolla yhteensä kuusi pelaajaa vietti kahden tehopisteen iltamaa.
Myös Espoossa ja Kouvolassa mätettiin maaleja oikein liukuhihnalta. Kiekko-Espoo kaatoi Metro Areenalla JYPin peräti lukemin 7–3.
Sport haki puolestaan isomaalisen vierasvoiton KooKoon luota loppuluvuin 2–6.
Illan myöhäisottelussa Tappara on aiheuttanut KalPalle vaikeuksia. Tappara siirtyi toisessa erässä 4–1-johtoon, kun Joachim Blichfeld ja Eetu Tuulola heiluttivat maaliverkkoja.
SM-liigakierroksen 19.9.2025. lopputulokset:
K-Espoo–JYP 7–3
KooKoo–Sport 2–6
Lukko–HPK 6–0
Pelicans–Ilves 2–3 ja.
Tappara–KalPa 8–1