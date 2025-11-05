Jouko Myrrä jatkaa jääkiekon SM-liigaseura KooKoon päävalmentajana seuraavan kahden kauden ajan.

Kouvolalaisseura jatkoi koko valmennustiiminsä sopimuksia kauden 2026–27 loppuun asti. Myrrän lisäksi Tuukka Poikonen, Manu Lähteenmäki, Jarkko Rissanen ja Matti Ranta jatkavat seurassa.

– Sopimusten optioiden käyttäminen oli selvää ja perusteltua. Koko valmennustiimi on tehnyt erinomaista työtä joukkueen arjessa ja valmennustiimin johdolla haluamme jatkaa vahvaa kehitystä myös tästä eteenpäin, KooKoon urheilujohtaja Antti Tuomenoksa kommentoi seuran tiedotteessa.

Myrrä, 56, aloitti KooKoon päävalmentajana keväällä 2024. Tätä ennen hän toimi Ilveksen päävalmentajana vuosina 2019–2022 ennen potkujaan kesken kauden Liigan kärkipaikalta.

KooKoo oli maaottelutauon alkaessa SM-liigan sarjataulukon yhdeksännellä sijalla. Viime kaudella kouvolalaisseura sijoittui runkosarjassa kuudenneksi, mutta putosi jatkosta pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella.