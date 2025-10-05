Jääkiekon SM-liigan jättiseurojen joukkoon kuuluva Kärpät oli vielä keskiviikkona koko sarjan hännillä, eli viimeisellä sijalla. Sen jälkeen Kärpät otti kaksi suurinumeroista voittoa. Kysymys kuuluu: onko Kärpät nyt oikeasti herännyt?

Tähän MTV Urheilun liiga-asiantuntija Karri Kivi myöntää ääneen:

– Sitä ei yksinkertaisesti tiedä! Kivi toteaa oululaisjoukkueen heräämiseen liittyen.

– Seuraavat pelit näyttävät sen, että olivatko nuo kaksi perättäistä voittoa sattumaa vai löytävätkö he peliinsä jatkumoita. Minulla ei ole vielä tuntumaa siitä, että miten tuossa käy, Kivi jatkaa.

Kärpät kaatoi perjantaina MTV Katsomon ja MTV3:n Hockey Night -ottelussa Ilveksen peräti lukemin 7–2. Tätä seurasi lauantaina Kiekko-Espoosta otettu 5–1-voitto.

MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu väläytteli aiemmin, että Kärpät on joukkue, jolla on eniten potentiaalia kehittyä kauden aikana.

Kivi tarkastelee Kärppien tilannetta isomman kuvan kautta.

– Liigassa viisi viimeistä ovat ihan oikeassa paikassa, Kivi sanoo, viitaten HIFK:hon, Ilvekseen, Pelicansiin, Sportiin ja Kärppiin.

– Heillä peli sakkaa, Kärpillä varsinkin. Kärpät on pelannut niin arasti ja he ovat roiskineet kiekkoa ilman päätä tai häntää. Heille löytyi malttia vasta Ilves-pelin kolmannessa erässä. En tiedä, että tuliko se vain tuloksen kautta. Ei tuolleen voita, että peli löytyy vasta tuossa vaiheessa!

– Se pelaaminen pitää saada jatkuvasti sellaiseksi, mitä se oli tuossa loppuhetkillä, Kivi painottaa.