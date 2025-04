Tommi Niemelä latasi suorat sanat Ilveksen tilanteesta – "Aika hullu ajatus olisi"

Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä ei pitänyt siitä, miten tupsukorvat esiintyivät perjantain välieräavauksessa KalPaa vastaan. KalPa oli parempi, kun se nousi kolmannessa erässä 3–2-voittoon.

Ilves siirtyi toisessa erässä 2–0-johtoon Lukas Svejkovskyn ja Kasper Björkqvistin osumien avulla. KalPa kavensi vielä erän lopulla Jesper Mattilan maalin toimesta.

Kolmannessa erässä asetelmat heilahtivat, kun Aleksi Elorinne naulasi tasoituksen ja Matyas Kantner napautti loppuhetkillä 3–2-osuman.

KalPan päävalmentaja Petri Karjalainen piti erityisesti siitä, miten kuopiolaiset esiintyivät kolmannessa erässä. Hänen kollegansa, Ilveksen luotsi Tommi Niemelä sen sijaan murahti tupsukorvien esityksestä.

– Emme ole millään muotoa tyytyväisiä siihen, miten pelasimme, Niemelä aloitti.

– Meidän hyökkäyspelimme laatu jäi suhteellisen heikoksi. Tosi iso määrä kiekkoja jäi ringetteviivojen väliin, Niemelä jatkoi.

Niemelältä kysyttiin illan lehdistötilaisuudessa siitä, miten Ilves lähestyy lauantaina vastaantulevaa toista peliä, mikä käydään Kuopiossa. Kysymys kääntyi siihen, että tarvitseeko Ilveksen muuttaa jotain vai pitääkö sen tehdä asioita yksinkertaisesti paremmin.

– Ei tässä vaiheessa varmaan enää hirveästi muuteta asioita. Totta kai siellä on yksittäisiä tilanteita tai pelivalintoja, joita voimme tehdä eri tavalla, mutta jos tässä on pelattu 60 runkosarjapeliä, on vedetty x määrä CHL-, harjoitus- ja pudotuspelejä, niin kyllä se aika hullu ajatus olisi, että lähdetäänpä tekemään jotain asioita tosi eri tavalla, Niemelä mietti.

Jutun yläreunan videolla Ilveksen ja KalPan ottelun lehdistötilaisuus.